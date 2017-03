Rencontre Laporte-Goze

Le président de la Ligue nationale de rugby (LNR) Paul Goze rencontrera le président de la Fédération française de rugby ( FFR) Bernard Laporte pour discuter de la fusion entre le Stade Français et le Racing 92 après une réunion prévue lundi à ce sujet.



Samedi, en marge du match du XV de France face au pays de Galles, Bernard Laporte a clamé qu'il y avait "urgence" à ce qu'il rencontre Paul Goze. "Je me dois de rencontrer le président de la Ligue qui a lui adoubé cette fusion. Je veux qu'il me dise quels sont les tenants, les aboutissants", a déclaré le président de la FFR. La Fédération s'était déclarée "choquée" et "très étonnée" après l'annonce lundi de ce projet, sur lequel elle n'a "jamais été consultée".