Racing 92, terminer la saison en apothéose

C'est le candidat surprise pour le titre final de TOP 14. Après une saison difficile, le Racing 92 sera bien au rendez-vous des demi-finales du championnat, ce samedi (18h00) face à Clermont. Un retour surprise, mais à Marseille ils devront montrer le meilleur des visages pour surprendre la très solide équipe de Clermont.

Le Come Back du Racing 92. Après des mois compliqués en interne, le club des Hauts de Seine est de retour au meilleur des moments. Après la fusion qui aura marqué l'histoire du club dans le mauvais sens, l'équipe a enchaîné les victoires pour arriver dans ce sprint final en pleine forme. Le début était trop compliqué, avec les affaires extra-sportives qui ont émaillé la saison du club (corticoïdes, higénamine, fuite de Goosen, arrestations de Carter en état d'ivresse au volant, d'Ali Williams en possession de cocaïne).



"C'est une certitude: le fait de revenir de toutes ces péripéties nous a resserré encore plus, forgé un caractère, et donné encore plus envie de montrer que le Racing était une vraie équipe, soudée", a affirmé Chavancy. Le tournant de la saison est peut-être le stage commando, à Canet-en-Roussillon, pour permettre de retrouver une cohésion au sein de l'effectif des Ciel et Blanc. Après ce stage, ils sont allés s'imposer sur la pelouse du Stade Toulousain (10-8).



Depuis que l'équipe tourne au maximum, la pression est un peu moins forte, même si elle existe, elle est beaucoup moins présente qu'au début de saison. Ce samedi, face à Clermont, c'est presque un match bonus tellement que les amateurs du rugby n'attendaient pas cette équipe à ce moment de la saison. Il faut tourner la page de la saison et commencer une autre compétition, faire le vide dans la tête pour partir au combat face à Clermont qui ne lâchera rien. Pour terminer la saison en beauté, une solution, gagner face à Clermont pour retrouver le parfum de la finale.