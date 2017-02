Pau prolonge ses All Blacks

Les deux champions du monde All Blacks Conrad Smith et Colin Slade ont prolongé leur contrat avec la Section Paloise qui a également recruté les Clermontois Thomas Domingo et Benson Stanley.

Arrivés après la Coupe du Monde 2015, le centre Conrad Smith (35 ans, 94 sélections), dont le contrat arrivait à échéance à la fin de la saison, sera Palois une saison supplémentaire tandis que l'ouvreur Colin Slade (29 ans, 21 sélections) a prolongé de deux saisons jusqu'en 2020. Leur compatriote, le pilier Jamie Mackintosh, arrivé comme joker médical de Julien Jacquot, a lui prolongé également de deux saisons jusqu'en 2019.



Pau, qui est actuellement sixième du Top 14, a recruté par ailleurs le pilier international clermontois Thomas Domingo (31 ans, 36 sélections) et le centre néo-zélandais de l'ASM, Benson Stanley. Enfin, concernant le staff, le président du club Bernard Pontneau a assuré que le manager néo-zélandais Simon Mannix allait être prolongé et était au club "pour longtemps".