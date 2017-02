Objectif Top 6 pour Toulon

Quatre mois après son arrivée, Mike Ford, peine à trouver le bon mélange avec sa nouvelle équipe, il avait pour mission de faire gagner le RCT et avec la manière, l'Anglais est loin d'avoir réussi sa mission.. Le RCT reçoit Lyon, samedi, à l'occasion de la 18e journée de Top 14.

Certes, Toulon est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe, et accroche pour le moment une place dans le Top 6. Mais cette qualification pour la phase finale du TOP 14 ne tient qu'à un fil. Les joueurs de Mike Ford sont à égalité de points avec Toulouse le premier non qualifié. Outre un bilan comptable pour le moment déficitaire (6 V pour 7 D, TTC), le Toulon de Ford n'est pas bon dans son jeu. Avec comme "matches référence" les lourdes défaites à Clermont et à Lyon, il y a quelques semaines. Le RCT ne brille ni à l'extérieur ni à Mayol cette saison, où il a souvent déçu ses exigeants supporters, ne prenant que deux fois en cinq matches le bonus offensif.



Un nouveau style de jeu avec Ford

Le nouvel entraîneur de Toulon, Mike Ford a pris l'équipe en cours de saison et a voulu imposer son style de jeu. En plus de son style, il a dû composer avec l'absence de plusieurs joueurs cadres comme Trinh-Duc et Giteau. Le technicien anglais veut cependant croire en des jours meilleurs après une pause de trois semaines qui a permis de régler la machine varoise. L'effectif réduit à une dizaine d'éléments pour l'entraînement de la deuxième semaine de vacance, avant de s'envoler pour l'Australie disputer un tournoi de rugby à 10. La machine devra mettre en pratique samedi, les semaines de travail, au risque que l'air redevienne irrespirable sous la Rade puisque l'hypothèse d'une non qualification pour la phase finale du Top 14 pour la première fois depuis 2011 prendrait corps.



NICOLAS PELLETIER