Montpellier tout seul sur le podium

Vainqueur de Toulouse 27-18 en clôture de la 18e journée du Top 14, Montpellier conserve sa 3e place au classement et se débarrasse peut-être d'un concurrent pour les barrages.





Les Montpelliérains se sont imposés grâce à trois essais inscrits par Paul Willemse (27e) sur un ballon porté, Timoci Nagusa (43e) sur une interception et Yvan Reilhac (64e). Les Toulousains, qui ont répondu par Census Johnston (47e) et Alexis Palisson (70e), pourront regretter une coûteuse indiscipline ainsi que trois tirs au but manqués qui lui auraient au moins permis de repartir avec le bonus défensif.



Avec cette victoire obtenue sans bonus, le MHR retrouve seul le podium dont Castres, vainqueur avant lui, l'avait provisoirement privé. Derrière le duo Clermont-La Rochelle, bien parti pour accéder directement aux demi-finales avec 8 points de plus sur le club héraultais, cinq équipes se tiennent à 5 points. Une lutte dont le Stade Toulousain se retrouve un peu décroché après cette

deuxième défaite de suite. 8e avec 4 points de retard sur le duo Toulon-Pau, derniers barragistes, le grand club français est en danger.