Montpellier - Racing 92 à 17h00

Suite et fin des barrages du Top 14, ce samedi à 17h du côté de l'Altrad Stadium avec les joueurs de Montpellier qui jouent contre le Racing 92. Une saison compliquée pour les Parisiens qui vont tenter de relever la tête.





Dans la deuxième rencontre, Montpellier part nettement favori face à une formation du Racing qui a vécu une drôle de saison. Les Parisiens ont terminé 6e en inscrivant 62 points. Le bilan est de 14 victoires, 11 défaites et 1 nul. Les hommes du président Jacky Lorenzetti sont donc passés tout proche d'une élimination avant les phases finales du championnat.



Malgré tout, ils sont présents et n'auront rien à perdre contre une équipe de Montpellier 3e du Top 14 avec ses 76 unités. Les joueurs Héraultais font partie des belles sensations de la saison. Avec 16 succès, aucun nul et 10 matchs perdus. La formation qui évolue dans son Altrad Stadium est impressionnante dans son antre, comme en attestent ses stats à la maison. Les Montpelliérains possèdent la deuxième meilleure attaque du championnat avec près de 750 points inscrits en 26 journées.



La dernière confrontation contre le Racing 92 a donné lieu à une véritable correction. Les ciel et blanc avaient pris un sévère 54 à 3. Un souvenir douloureux que le XV de Laurent Travers et Labit auront à coeur d'effacer ce samedi à 17h.





Toutes les infos billetterie pour le match de barrage #MHRR92 par ici: https://t.co/xoptX6BQX0 pic.twitter.com/rpC5fsIPEV — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) 6 mai 2017





Direction les barrages pour les Ciel et Blanc ! Ils affronteront le @MHR_officiel le samedi 20 mai à 17h ! #RacingFamily pic.twitter.com/rT3t0cfwyJ — Racing 92 (@racing92) 6 mai 2017





Greg Zerbone