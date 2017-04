Montpellier qualifié





Montpellier a assuré sa qualification pour la phase finale du Top 14 en passant neuf essais (61-22) à Bayonne, déjà condamné à la relégation, dimanche à l'Altrad Stadium lors de la 24e journée de Top 14.



Actuellement 3e, les Héraultais sont désormais assurés de figurer parmi les six premiers. Pour la sixième fois de leur histoire et la sixième fois depuis 2010. A deux journées de la fin, l'équipe de Jake White compte douze points d'avance sur Castres, qui disputera mercredi un match en retard devant Paris, Pau, Bordeaux-Bègles, Brive, qui partagent la 7e place avec le Racing 92.



Les partenaires du capitaine Fulgence Ouedraogo peuvent même songer à une qualification directe pour les demi-finales à Marseille. Ils sont revenus sur les talons de Clermont et déplorent seulement quatre points de retard avant leur rendez-vous samedi à domicile devant le Racing 92.