Montpellier nouveau leader

Montpellier s'est provisoirement hissé en tête du Top 14, à égalité avec Clermont et La Rochelle, en s'imposant (31-26) devant Bordeaux-Bègles, vendredi à l'Altrad Stadium en ouverture de la 16e journée de Top 14, au bout d'une rencontre très ouverte et intense. L'équipe de Jake White compte désormais 46 points, comme les Clermontois et les Rochelais, qui recevront respectivement Toulon dimanche et Castres samedi.