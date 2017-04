Lyon surprend La Rochelle





Lyon crée la surprise et domine le leader La Rochelle (29-25) lors de la 24e journée du Top 14. Une victoire de prestige, mais pas seulement. Les Lyonnais restent plus que jamais en course pour la phase finale. Le LOU (54 points) occupe la sixième place.



Pour le Stade Rochelais, ce résultat ne change rien. La Rochelle est assurée d'être en demi-finale. Cinq mois que les Maritimes n'avaient plus connu la défaite en championnat, depuis un revers à Bordeaux-Bègles (0-26) le 19 novembre !



