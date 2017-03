Les matchs du Racing 92 et Castres sont reportés

La LNR a décidé de reporter les matchs entre Montpellier et le Racing 92 de demain (20h45) et entre Castres et le Stade Français (18h30) comptant pour la 21e journée de Top 14.



Dans un communiqué, le club de Montpellier a fait savoir qu'il était opposé au report de son match face au Racing 92 de samedi soir.









