Les joueurs du Stade Français votent la grève illimitée !

Le projet de fusion avec le Racing ne passe pas pour les joueurs du Stade Français. Ils ont voté la grève illimitée ce mardi en fin d'après-midi et ne veulent pas entendre parler de la fusion.

Pascal Papé, le capitaine de l'équipe, et ses coéquipiers ont voté, ce mardi en fin d'après-midi la grève illimitée, suite à l'annonce par le Stade Français et le Racing 92 d'un projet de fusion dès la saison prochaine. Aucun entraînement n'est prévu pour les prochains jours et le match samedi à Castres pourrait être annulé. "On demande l'annulation de la fusion", a expliqué Pascal Papé ce mardi après-midi. La grève illimitée a été votée à 99,8% par l'ensemble du groupe des Roses.



