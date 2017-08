Les arbitres en stage

Le stage des arbitres du secteur professionnel se déroulera du 21 au 25 août dans la station Ariégeoise de Bonascre (Ax-les-Thermes). Lors de ce rassemblement, le Directeur National de l'Arbitrage Joël Dumé présentera le projet fédéral de suivi médical et physique envisagé pour accompagner les arbitres du Top 14 et de la Pro D2. Des réunions techniques axées notamment sur l'arbitrage vidéo, la mêlée et le coaching feront suite aux traditionnels tests physiques de début de saison programmés le mardi 22 août.