Les arbitres de la finale désignés

La Direction Nationale de l’Arbitrage a procédé à la désignation des arbitres de la finale du TOP 14 qui se disputera au Stade de France dimanche 4 Juin à 20h45 entre l’ASM Clermont Auvergne et le Rugby Club Toulonnais.

Arbitre : Romain Poite (Comité Midi-Pyrénées)

Juges de touche 1 et 2 : Thomas Charabas (Comité Côte Basque-Landes)

Maxime Chalon (Comité Limousin)



Arbitre vidéo : Jérôme Garcés (Comité Béarn)

Arbitres 4, 5 et 6 : Stéphane Boyer (Comité Midi-Pyrénées)

Laurent Breil (Comité Midi-Pyrénées)

Eric Soulan (Comité Midi- Pyrénées)



Romain Poite, déjà arbitre de la finale 2012 entre le Stade Toulousain et le Rugby Toulonnais, déclare : "Cette nouvelle désignation, qui reste toujours un honneur et un bonheur à vivre, vient aussi valider une saison positive au plan personnel. Mais je sais également que diriger une finale, c'est aussi s'apprêter à vivre une semaine très studieuse, faite d'excitation et de concentration, deux sentiments qui peuvent paraître paradoxaux mais que l'expérience des grands rendez-vous permet petit à petit de canaliser."