Le Stade Toulousain ouvre son capital

Le conseil de surveillance du club haut-garonnais approuve, sur proposition de l'association Stade Toulousain et des Amis du Stade, une prochaine ouverture de capital.

Selon la Dépêche du Midi, le montant de l'opération devrait s'élever entre trois et six millions d'euros. Ce qui prouve que le club déficitaire lors des deux précédents exercices, à hauteur d'environ 1 million d'euros à la fin de chacune d'elle, est à la recherche de fonds. "Nous pouvons financer encore une saison déficitaire, mais certainement pas plus sans nous mettre en difficulté", confie un membre du conseil. La faute aux manques de résultats depuis plusieurs saisons, à la fois en Top 14, mais aussi en Coupe d'Europe. Il faut en effet remonter à 2012 pour voir les Toulousains soulever le bouclier de Brennus. Quant au trophée européen, ils ne l'ont pas vu depuis 2010. Cette saison, le Stade a même été éliminé dès les phases de poules. "Dans l'entourage du président René Bouscatel, on avance au moins deux raisons pour expliquer cette situation : primo, le poids de la masse salariale, lourd à porter pour le club. Secundo, le Stade Toulousain a été amputé de recettes financières pendant trois ans, du fait des travaux menés au Stadium pour l'Euro. Une période durant laquelle le club a dû se replier pour les grands matchs européens sur Ernest Wallon, moins rentable." Il ne faut pas oublier que le Stade doit aussi assumer le coût de ses infrastructures dont il est propriétaire et les différentes améliorations qu'il y a apportées ou qui seront mises en place dans le futur.



Derrière cette ouverture du capital se cache, également, le futur du club le plus titré de l'histoire du rugby en France (19 titres), mais aussi en Europe (4 titres). On prépare l'après René Bouscatel. Le président emblématique pourrait ne pas briguer un nouveau mandat en juin 2017. C'est l'actuel président du Conseil de Surveillance, Hervé Lecomte, qui semble parti pour lui succéder. En attendant, les deux hommes ont présenté leurs idées pour notamment "améliorer les recettes générées par la marque Stade Toulousain". La fusion de leurs deux projets sera ensuite soumise aux actionnaires début 2017 pour validation.