Le RC Toulon se sépare de Mike Ford

Le club du Var vient de se séparer de son coach Mike Ford après les mauvais résultats de l'équipe première, actuellement 4e de TOP 14. C'est un duo qui va se charger de l'équipe jusqu'à la fin de la saison.

La nouvelle ne va pas surprendre les amateurs de Rugby, Mike Ford n'est plus l'entraîneur du RC Toulon. L'Anglais paye la défaite enregistrée ce dimanche en quarts de finale de la Champions Cup face à Clermont (29-9) et va donc quitter le club d'un consentement mutuel. Le président Boudjellal avait convoqué les joueurs à 8h00 ce matin au centre d'entraînement du club pour annoncer la nouvelle.



Le président du RCT veut faire réfléchir les joueurs et créer un choc psychologique. C'est le duo Richard Cockerill - Marc Dal Maso qui va donc se charger du groupe professionnel jusqu'à la fin de la saison. Mourad Boudjellal avait déjà pensé à se séparer de Mike Ford la semaine dernière, mais d'après les informations des quotidiens Anglais, il avait encore le soutien de ses joueurs, en particulier des Anglo-Saxons. Mais ce surcis n'a donc pas duré longtemps. Pour rappel, le RCT a déjà engagé Fabien Galthié en tant que manager pour la saison prochaine.











NP