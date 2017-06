Le RC Toulon rétrogradé en PRO D2 ?

Alors que le RCT se porte plutôt bien au niveau sportif lors des dernières saisons, c'est au niveau financier que le club coince. Le club se retrouve sous la menace d’une relégation en PRO D2.

D'après les informations du quotidien Var-matin, le gendarme financier du rugby français, la DNACG pourrait dès cet été prononcer une relégation en PRO D2 du RCT. La raison est simple, le club connaît actuellement un trou financier de 2 millions d'euros. Cette perte peut s'expliquer par une raison bien simple, le club a été condamné à payer une amende de 1,7 million d'euros à son ancien équipementier Puma pour rupture anticipée de contrat en plus de cette somme, le club a perdu cette saison 500 000 euros sans raison exacte. Avant la saison 2017-2018, le RCT se retrouve donc avec une menace de rétrogradation en PRO D2.



Mourad Boudjellal, le président du club, souhaite combler ce trou en augmentant le capital du club. Il détient actuellement 51% du RCT et l'association 49%, en cas d'augmentation de capitale, l'association serait obligée d'augmenter ses parts pour ne pas voir le pourcentage de son capital diminuer, mais pour le moment elle ne dispose pas des moyens pour procéder à cette opération.



Boudjellal va s'entretenir avec la DNACG

Le président de l'association du RCT, Alex Massari, s'est exprimé dans les colonnes de Var-matin : "Mourad a fait énormément pour le club. Il ne faut pas pour autant lui laisser les mains libres et permettre ainsi à n'importe qui d'entrer dans le capital. On veut avoir un droit de veto sur les décisions futures. Au nom du seul argent, on ne peut pas brader l'histoire du club. Voilà pourquoi, quelles qu'en soient les conséquences, je ne lui signerai pas de chèque en blanc."



C'est donc l'avenir du RCT qui est dans le flou, aucun accord pour le moment n'a été trouvé entre les deux parties. Si les deux parties ne trouvent aucun accord, les risques de relégation en Pro D2 pourraient devenir sérieux. Le président Mourad Boudjellal doit s'entretenir avec la DNACG, ce mardi, pour exposer la situation et assurer qu'un accord va être trouvé même si c'est loin d'être le cas. NP