Le match du dimanche décalé, mais pas assez

Après le stade, Bernard Laporte, nouveau président de la FFR, passe à un autre point de son programme : le match décalé du Top 14 le dimanche. L'horaire de l'affiche du dimanche après-midi va changer à compter de la 17e journée (29 janvier). Programmée jusque-là à 16 h 15, elle aura désormais lieu à 16 h 45. Ces 30 minutes en plus serait moins défavorable pour les clubs amateurs qui se plaignaient de la concurrence du rugby pro. L'émission Canal Rugby Club, qui suivait la rencontre du dimanche après-midi, l'encadrera désormais.



Ces 30 minutes sont-elles suffisantes ? Il semble que non. La Fédération française de rugby, après avoir pris "note de la décision prise par la Ligue Nationale de Rugby", marque son désaccord.



"Dès son élection à la présidence de la FFR, Bernard Laporte a engagé des discussions avec Canal+, qui ont permis ce premier changement", indique la FFR. "Cependant, cette modification ne correspond pas à l'objectif visé par Bernard Laporte : sanctuariser un créneau horaire pour le rugby amateur le dimanche entre 14h30 et 17h30". La FFR remettre le dossier sur le table. "La FFR a communiqué son désaccord lors du Comité Directeur de la LNR du 27 décembre et a voté contre cette modification".



Un Bureau Fédéral se réunira le 9 janvier 2017 et évoquera ce sujet. A suivre.



Laporte : "le patron c'est moi !"

Bernard Laporte prévient les clubs professionnels. S'ils n'obtempèrent pas, le président de la FFR agira en conséquence. C'est en substance le message adressé par Bernard Laporte dans la Dépêche du Midi. Interrogés sur les rapports problématiques que certaines mesures de son programme risquent de créer (contrats fédéraux pour les internationaux, limitation du nombre d'étrangers), Laporte a répondu : "Il ne peut pas y avoir de problème. Les présidents mettent de l'argent ? O.K, mais s'ils ne se rendent pas à certaines évidences, je peux aussi leur dire : ne payez plus, je vais payer ! On arrête les clubs, on fait six provinces, on récupère des droits télé, on s'engage dans un Championnat d'Europe et on ne prend que des joueurs français ! Avec 90 millions de droits télé pour six équipes je vais m'en sortir ! Faut pas inverser les choses. Il ne peut pas y avoir de rapport de force. Le patron c'est moi ! J'ai du respect pour ceux qui investissent mais investir, ce n'est pas un critère. Attention, l'objectif n'est pas de créer de tensions ; les clubs pros travaillent bien, je veux bosser avec eux et je n'irai pas faire de l'ingérence, mais c'est la règle, c'est la loi."