Le calendrier 2017-2018 est connu

La Ligue nationale de rugby (LNR) dévoile le calendrier du Top 14 pour la saison 2017-2018. Clermont et Toulon, finale du dernier Top 14 début juin, se retrouveront en Auvergne dès la 2e journée.

La saison débutera le week-end du 26 août. L'ASM, sacrée championne de France après sa victoire 22-16 face au club varois, débutera la défense de son titre par un déplacement à Bordeaux-Bègles, avant de recevoir le RCT dès le week-end suivant à Marcel-Michelin. Toulon aura lui à négocier la réception de Pau avant d'effectuer son périlleux déplacement en Auvergne. De retour dans l'élite, Oyonnax commencera à domicile face à Toulouse, tandis qu'Agen, l'autre promu, se rendra à Montpellier. Le derby francilien entre le Stade Français et le Racing 92 aura lieu à l'aller le week-end du 2 décembre. La dernière journée se déroulera le week-end du 5 mai 2018. Les demi-finales se dérouleront à Lyon, au Parc OL, le dernier week-end de mai. La finale est prévue le samedi 2 juin au Stade de France.



Nouveauté de la saison qui s'ouvre, le match d'accession entre le 13e du Top 14 et le finaliste de Pro D2 se tiendra le week-end du 12 mai. Les barrages auront lieu le week-end suivant. Enfin, le « Boxing Day », lui, aura lieu le week-end du 30-31 décembre avec Toulouse - Toulon et Clermont - Castres comme affiches.



Calendrier

1e journée: samedi 26 août

Bordeaux-Bègles - Clermont

Brive - La Rochellle

Montpellier - Agen

Oyonnax - Toulouse

Stade Français - Lyon

Racing 92 - Castres

Toulon - Pau



2e journée: samedi 2 septembre

Agen - Racing 92

Castres - Bordeaux-Bègles

Lyon - Brive

Montpellier - Oyonnax

Stade Français - La Rochelle

Toulouse - Pau

Clermont - Toulon



L'intégralité du calendrier de la saison est à consulter ici