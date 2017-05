La Rochelle - Toulon à 21h00

C'est un choc que personne ne pouvait imaginer au début de saison avec un favori dans ce genre de rencontre qui devrait s'appeler le RC Toulon. Mais ce vendredi 21h, au Stade Vélodrome, c'est bien La Rochelle qui arrivera en position de favori face à Toulon qui essaye de relever la tête depuis plusieurs semaines.





Deux hommes ont remis de l'ordre dans l'effectif du RC Toulon, Richard Cockerill et Matt Giteau sont les principaux responsables de la bonne forme actuelle du RCT. Cinq victoires qui permettent de prendre la direction de Marseille, ce vendredi, pour y affronter La Rochelle en demi-finale du TOP 14. Même si les hommes de Mourad Boudjellal ne sont pas les favoris lors de cette rencontre, ils auront l'occasion de sauver une saison très difficile sur la scène nationale comme européenne. Mais Toulon reste Toulon et il faudra que La Rochelle réalise un match solide pour éviter de réveiller le rouleau compresseur.



Après la victoire lors des barrages vendredi dernier contre Castres (26-22), La Rochelle prendre Toulon très au sérieux. Cette rencontre montre la force mentale des Toulonnais pour renverser un match. Les spectateurs du stade Mayol pensaient avoir retrouvé l'équipe des années précédentes. Sur la Rade, les fans sont plus optimistes à l'approche de la rencontre, beaucoup réaliseront le chemin d'une centaine de kilomètres pour retrouver le Stade Vélodrome et pousser l'équipe vers la victoire.



Le soutien du public sera très important car le coach devra faire avec des absences importantes pour la rencontre face à La Rochelle. François Trinh-Duc, Ma'a Nonu, Laurent Delboulbès, Bryan Habana et Levan Chilachava ont notamment été annoncés forfait ces derniers jours. Mourad Boudjellal a été obligé de tweeté avec de l'humour : "Bonjour, je cherche des volontaires pour jouer un match de rugby demain à 21h". Après le départ de Ford qui d'après les spécialistes du rugby proposait du beau jeu, mais Cockerill invite ceux qui veulent du beau jeu à se rendre "à l'opéra".





bonjour je cherche des volontaires pour jouer un match de rugby demain à 21h — Mourad Boudjellal (@mouradrct) 25 mai 2017





Giteau, absent depuis début février, joue aussi un rôle très important depuis quelques mois, il essaye de rassembler le groupe pour retrouver les valeurs du club. "Il est très proche des joueurs, c'est leur ami. Tout le monde le respecte en tant que personne mais aussi comme joueur. Quand il parle, il est écouté. Et ce qu'il dit est plein de bon sens. C'est ça le coaching", note ainsi Cockerill. Il a tout gagné avec ce club, mais pour lui, se projeter en finale après une saison comme celle-là serait peut-être le plus beau des cadeaux. Pour y arriver, il faudra s'imposer face à La Rochelle. N.P