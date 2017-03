La Rochelle prolonge Eaton

Le 2e ligne ou 3e ligne néo-zélandais et capitaine de La Rochelle Jason Eaton a prolongé son contrat d'un an, soit jusqu'en juin 2018.



Agé de 34 ans, Eaton avait rejoint le club maritime en 2014 après avoir porté les couleurs des Hurricanes en Super 14, puis celle du club japonais de NTT Shining Arcs. En trois saisons à La Rochelle, cet ancien All Black (15 sélections) a disputé 67 matches (63 comme titulaire) et inscrit 5 essais.