La Rochelle engage Rene Ranger

Le centre ou ailier international néo-zélandais Rene Ranger, aux Auckland Blues (Super Rugby) depuis 2008 (75 matches disputés, 28 essais), s'est engagé pour deux saisons avec La Rochelle, a annoncé samedi le club maritime. Âgé de 30 ans, Ranger (1,83 m, 102 kg), connait déjà le Top 14 après avoir passé deux saisons à Montpellier (2013-2015). Sous les couleurs héraultaises, Ranger a disputé en tout 38 matches et inscrits 7 essais. International à VII à ses débuts, il a par la suite été sélectionné à six reprises au sein des All Blacks, la dernière fois en 2013.