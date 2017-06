L'UBB recrute un Baby Black

L'arrière polyvalent néo-zélandais Fa'asiu Fuatai, international avec les Baby Blacks et à VII, s'est engagé pour une saison avec Bordeaux-Bègles.



Fuatai, 23 ans (1,80 m, 94 kilos) évolue depuis quatre saisons avec la province d'Otago qui participe à ITM Cup. Il a aussi été sélectionné 3 fois avec les Baby Blacks, notamment lors de la Coupe du monde U20 en 2013. Il a aussi intégré en 2014 les All Black Sevens (11 sélections), participant cette année aux Tournois de Paris et Londres.