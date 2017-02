Jono Gibbes va quitter Clermont entraîner l'Ulster

Le Néo-Zélandais Jono Gibbes, actuellement en charge des avants de Clermont en Top 14, va devenir l'entraîneur principal du club de l'Ulster pour deux ans à partir de la saison 2017/18, a annoncé lundi la province irlandaise. A 40 ans, Gibbes revient en Irlande, puisqu'il a entraîné les avants du Leinster entre 2008 et 2014. L'ancien All Black (8 sélections en 2004 et 2005) va remplacer Neil Doak à la tête de l'Ulster.