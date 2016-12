Hosea Gear à Lyon

Le LOU Rugby onfirme l'arrivée "dans la semaine" de l'ailier néo-zélandais Hosea Gear, 32 ans et 14 sélections chez les All Blacks, en manque de temps de jeu à Clermont, avec seulement 4 matches (dont 1 comme titulaire) depuis le début de la saison. Hosea Gear est recruté comme joueur supplémentaire "jusqu'à la fin de la saison".



Gear vient renforcer le club lyonnais aux ailes, où il est actuellement fort démuni du fait des absences de Romanet (rupture ligamentaire au poignet), Nalaga (mollet), Clunies-Ross (lombalgie) et Tuva (genou).