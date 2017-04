Grenoble plaqué

Clermont s'est qualifié pour la phase finale du Top 14 en surclassant Grenoble (59-18) lors de la 24e journée. Par la même occasion, les Isérois sont relégués en Pro D2.













Les Clermontois ont décroché une victoire bonifiée grâce à 9 essais, inscrits notamment par Lapandry, Lee, Penaud, Radosavljevic, Raka, Strettle et Tuicuvu. Avec 70 points, Clermont -2e derrière La Rochelle- ne peut mathématiquement plus être délogé de l'une des six premières places du classement général, synonymes de qualification.



Totalement dépassé, Grenoble est officiellement relégué à l'étage inférieur, cinq ans après son retour dans l'élite, au terme d'une saison cauchemardesque. En plus de ses difficultés sportives, Grenoble a connu des coulisses agitées. Départ anticipé de Fabrice Landreau, difficultés financières, éviction du directeur sportif Bernard Jackman mi-mars, et dernièrement la mise en examen de trois joueurs pour viol présumé. "Il y a beaucoup de frustration et de déception à achever la saison avec ce constat, quand on connaît les qualités de cette équipe, des infrastructures et l'engouement autour du club. Nous avions tout pour faire bien mieux. C'est un gâchis", analyse le capitaine du FCG Jonathan Wisniewski. "Non seulement l'effectif va être pillé par les meilleures équipes françaises, mais on laisse le club dans une forme de crash économique, avec une dynamique à reconstruire".



Dans les autres rencontres, Castres s'est incliné face à Toulon (23-14). Avec cette quatrième défaite de suite, le CA est menacé dans la course à la qualification et devra se ressaisir mercredi à l'occasion de son match en retard face au Stade Français. Les Tarnais (53 pts) trouveront face à eux des Parisiens revigorés depuis l'épisode de la fusion avortée avec le Racing 92, puisqu'ils viennent d'aligner... quatre succès de suite. Le dernier face à Pau (51-16) samedi, acquis avec le point de bonus offensif pour réintégrer les six premières places pour la première fois depuis la 4e journée.



Comme le Stade Français (54 pts), Bordeaux-Bègles est toujours en course pour la phase finale, revenu à hauteur de la sixième place (53 pts) après sa victoire à Brive (22-19). Pour les Corréziens, cette défaite l'éloigne de la phase finale.