Fin de parcours pour Bernard Jackman avec Grenoble

Le club de rugby de Grenoble est en très grande difficulté en championnat. Le coach Bernard Jackman a donc été remercié. son départ était dans les tuyaux depuis quelques temps, aujourd'hui c'est donc officiel.

Voici ce qu'a révélé Eric Pilaud, président du club Grenoblois.





Début de la conférence de presse de @EricPilaud #FCG pic.twitter.com/V90OyfeYnc — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) 14 mars 2017





Nous avions décidé de nous voir avec Bernard Jackman vu la dynamique du club, il nous est apparu qu'il fallait s'inscrire sans lui la saison prochaine, et même dès à présent. Nous sommes conscients que tout se télescope mais il aurait été dommageable d'attendre une semaine de

plus. La fusion entre le Racing 92 et le Stade Français pourrait être une

opportunité de maintien pour le club de Grenoble. Nous voulons donner des repères et

une vision aux joueurs, sans attendre la fin de la tempête médiatique. On a six matches pour sauver un saison qui a été très mauvaise. On veut responsabiliser les joueurs et on cherche à provoquer un électrochoc".





« On voulait rentrer dans une dynamique positive, pour préparer la saison prochaine en Top 14 ou en Pro D2. » #FCG — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) 14 mars 2017