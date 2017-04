Fin de l'histoire pour Toulouse

Battu dimanche au Stadium par le Racing 92 (8-10), le Stade Toulousain a hypothéqué ses dernières chances de qualification pour les phases finales, qu'il manquera pour la première fois depuis 41 ans.





Les Rouge et Noir, douzièmes au classement (48 points), comptent six points de retard sur la sixième et dernière place qualificative à deux journées de la fin. Or, l'écart est impossible à combler car il suppose que ses concurrents, qui sont six à compter 53 et 54 points, perdent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison.



Ce match au Stadium face au champion en titre, qui grimpe lui à la 5e place après cette troisième victoire de rang, restera donc à jamais dans l'histoire du Stade Toulousain, qui a perdu huit de ses neuf derniers rencontres. Le club le plus titré du rugby français avec 19 Brennus a acté pour de bon, dans cette enceinte où il n'avait pas perdu depuis sept ans, son lent déclin entamé depuis son dernier titre en 2012.