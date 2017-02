Contrôlé ivre, Dan Carter s'excuse

Le néo-zélandais Dan Carter, icône du Racing 92, s'est excusé ce vendredi, et reconnait "une monumentale erreur de jugement", après avoir été contrôlé ivre au volant de sa voiture dans la soirée de mercredi.

L'icône du rugby mondial et du Racing 92, s'est excusé ce vendredi, après avoir été contrôlé ivre au volant de sa voiture dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a été arrêté au petit matin dans le XVIIe arrondissement et présentait un taux supérieur à 0,8g/l. Il a très vite réagit sur son compte Facebook en affirmant : "j'ai commis une monumentale erreur de jugement et j'ai laissé tomber mon club, mes fans et plus important ma famille". Le joueur de 34 ans qui possède l'un des plus beaux palmarès du rugby mondial, n'a pas été placé en cellule de dégrisement. Dan Carter sera convoqué ultérieurement par la justice.