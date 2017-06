Clermont - Toulon, la finale à 20h45

C'est la finale qu'il ne faut absolument pas perdre pour Clermont face à Toulon, ce dimanche en finale du TOP 14. Sur les 15 dernières finales majeures, Clermont en a remporté une seule.





Il ne faudra pas trembler face à Toulon, ce dimanche, Clermont doit ramener la victoire en Auvergne pour effacer la malédiction des finales pour les jaunes. Après 15 finales majeures disputées, Clermont n'a remporté qu'une seule. Le plus impressionnant c'est le palmarès de l'équipe, 11 fois vice champions de France. Avec 11 défaites pour un seul triomphe, en 2010, le club auvergnat est de très loin le spécialiste des défaites au sommet. Impressionnant et aussi marquant pour les supporters qui veulent enfin admirer une victoire face à Toulon. "Cette année, c'est la bonne !" La banderole affichée par les supporters avant le quart de finale de Coupe d'Europe contre Toulon, montre bien que les supporters attendaient enfin une victoire. Mais un mois après la victoire face à Toulon, l'équipe était encore une fois battue en finale par les Saracens.



"Au fur et à mesure, à force d'entendre ça après chaque défaite pendant des années, dans ton subconscient, tu tombes dans le confort. Pour moi, c'est la seule explication à tant de finales perdues. Pas le jeu, les joueurs, qui sont très forts, mais cette complaisance inspirée par le sommet", a indiqué l'ex-Jaunard Jamie Cudmore. Mais après les discours, il va falloir passer aux actes pour pouvoir enterrer enfin une période sans victoire. Pour contourner la critique, le club veut mettre en avant ses jeunes comme par exemple en envoyant Damian Penaud (20 ans) et d'Arthur Iturria (23 ans) devant la presse.



"C'est sûr, on en a perdu moins que les autres", a déclaré Iturria avec décontraction. "On a pris assez de recul pour jouer avec l'esprit libéré. Nous, on ne les a pas vécues (les défaites) donc on n'y pense pas", a ajouté le deuxième ligne. Face à Toulon qui arrivera pour une fois dans le rôle d'outsider, Clermont n'a pas le droit à l'erreur pour enfin satisfaire ses supporters et montrer que cette équipe, n'est pas seulement une équipe qui domine la saison régulière. N.P