Clermont-Toulon en direct

Clermont - Toulon, programmé en clôture de la 16e journée du Top 14, est devenu un standard du championnat de France. La mesure étalon du rugby français. Clermont veut envoyer un message fort à ses concurrents. Cela passe par une prestation réussie contre Toulon.





Dimanche, l'armada clermontoise sera au complet, excepté Etienne Falgoux (suspendu), Sébastien Vahaamahina, Julien Bardy, David Strettle et Patricio Fernandez (blessés). "C'est un gros mois de janvier", souligne Franck Azéma, dont l'équipe se déplacera ensuite deux fois à Bordeaux (Coupe d'Europe et Top 14) avec la réception d'Exeter entretemps. "C'est bien de commencer par Toulon et de voir où est-ce qu'on se situe réellement."



S'il domine autant le Top 14 que sa poule de Coupe d'Europe, Clermont n'entend pas s'enflammer. Il y a un peu plus d'un an, le RCT était venu châtier l'ASM sur ses terres (9-35).