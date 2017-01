Clermont : Rougerie rempile pour une saison

Le centre international Aurélien Rougerie prolonge d'une saison avec l'ASM Clermont Auvergne. L'emblématique joueur clermontois portera le maillot jaune et bleu jusqu'en juin 2018, soit "sa 19e saison avec le groupe professionnel", précise l'ASM dans un communiqué. Aurélien Rougerie a 36 ans et compte 76 sélections avec le XV de France. Il totalie 397 matches avec l'ASM Clermont Auvergne, pour 132 essais marqués.



"Aurélien symbolise l'ère du professionnalisme dans le rugby moderne. Il a accompagné et aidé le club dans son accomplissement et continue de construire, avec nous, son futur. Son esprit d'équipe est un des grands exemples du sport français et il continue de servir le club en formant les jeunes joueurs qui finiront à se substituer à lui", estime le président du club, Eric de Cromières.