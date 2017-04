Clermont fait tomber le LOU

Clermont, vainqueur de justesse à Lyon (20-23), et Castres, qui a balayé Toulouse (52-7), ont réalisé une excellente affaire samedi lors de la 25e journée du Top 14, tout comme Pau, vainqueur de Brive (32-27) et qui garde une chance de barrage.













Sans leurs cadres (Rougerie, Strettle, Lamerat, Lopez, Parra, Chouly, Lee, Vahaamahina, Zirakashvili, Chaume, Kayser), blessés ou ménagés en prévision de la finale de Coupe d'Europe face aux Saracens le 13 mai, les Auvergnats ont rapporté quatre points inespérés de Gerland. Ils sont les premiers à y faire tomber le LOU, jusqu'ici invaincu à domicile depuis qu'il s'était installé dans l'ancien stade de l'Olympique Lyonnais au début de l'hiver. Surtout, les Rhodaniens restaient sur trois victoires d'affilée, dont deux face à des cadors, Castres (16-17) et La Rochelle (29-25).



Clermont reprend la 2e place à Montpellier, qui ira défier dimanche le leader rochelais. Une défaite du MHR et l'ASM aura le champ libre pour terminer à la 2e place, synonyme d'accession directe aux demi-finales, en recevant un Stade Rochelais probablement démobilisé lors de la 26e journée.



Pau, pourtant mené à la pause, s'est imposé à domicile face à Brive (32-27) pour garder une chance de se qualifier pour les barrages, samedi soir à l'occasion de la 29e et avant-dernière journée de Top 14. La Section paloise s'offre ainsi une finale à Toulon le 6 mai pour concrétiser son rêve de renouer avec les phases finales pour la première fois depuis 2000. Le point de bonus défensif récolté par les Corréziens devrait en revanche être insuffisant dans l'optique des phases finales.



Bayonne, relégué depuis trois semaines, a fini sa saison à domicile sur une bonne note face à Grenoble (43-35), qui l'accompagnera en Pro D2, au terme d'un match sans enjeu débridé avec dix essais inscrits. Si au classement, Bayonne reste bon dernier, il se rapproche à trois points des Grenoblois avant l'ultime journée.