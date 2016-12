Charlie Faumuina à Toulouse

Le pilier All Black Charlie Faumuina s'est engagé avec le Stade Toulousain à partir de la saison prochaine, a annoncé le club rouge et noir sans préciser la durée de son contrat. "En 2017/18, il sera un renfort de poids pour la première ligne stadiste et pourra épauler et guider la jeunesse toulousaine dans ce secteur", a indiqué le club.



Evoluant aux Blues d'Auckland en Super Rugby, le champion du monde 2015, âgé de 30 ans, compte 46 sélections avec les All Blacks dont la dernière face à la France en novembre.