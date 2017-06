Cette fois Mourad Boudjellal est bien candidat

Pendant quelques heures, Mourad Boudjellal a été candidat à la députation dans le Var sous l'étique de La République En Marche (LREM). Le président du RC Toulon, malgré son soutien affiché à Emmanuel Macron, le président de la République, avait rapidement démenti et LREM reconnu une « erreur ». Mais cette fois, Mourad Boudjellal est bel et bien candidat. Le président du RCT veut entrer au comité directeur de la Ligue nationale de rugby (LNR). Il avait échoué à y être élu en 2016.



Boudjellal tentera d'obtenir un siège au comité directeur samedi 1er juillet à Montauban lors de l'assemblée générale de la Ligue, à l'occasion de laquelle les postes des présidents de Bayonne et Grenoble, clubs relégués en Pro D2, seront à pourvoir dans le collège des représentants du Top 14. Boudjellal, qui avait présenté sa candidature à la tête de la Ligue en 2016 face à Paul Goze mais n'avait finalement pas pu concourir faute de siège au comité directeur - condition sine qua non -, sera opposé aux dirigeants de Brive Jean-Jacques Bertrand, de Bordeaux-Bègles Laurent Marti, de La Rochelle Vincent Merling et d'Agen Alain Tingaud. Deux sièges sont à pourvoir parmi ces cinq candidats.



Pour le collège de Pro D2, une place est en jeu entre Frédéric Calamel (Carcassonne), Marc Chérèque (Grenoble) et Francis Salagoïty (Bayonne).