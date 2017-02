Boudjellal veut parler à O'Connor

Le président du RC Toulon Mourad Boudjellal ne "prendra pas de décision avant d'avoir entendu" James O'Connor, arrêté et placés en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi à Paris pour détention de cocaïne, avec le Néo-Zélandais Ali Williams (Racing 92). "Je ne l'entendrai pas aujourd'hui (samedi), a-t-il dit. Il semble bien qu'il y ait faute. Mais il me semble que même quand on a tué quelqu'un on est entendu d'abord. C'est comme ça que cela doit se passer".



