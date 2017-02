Boudjellal : "O'Connor ne va pas échapper à une mise à pied"

L'arrière australien James O'Connor, contrôlé positif à la cocaïne, "ne va pas échapper à une mise à pied", a indiqué ce lundi le président de Toulon, Mourad Boudjellal.

Il a été arrêté à Paris dans la soirée de vendredi en compagnie d'un autre Néo-Zélandais, Ali Williams. O'Connor devrait arriver, ce lundi soir à Toulou, après avoir passé le week-end en garde à vue. Mourad Boudjellal, président du RC Toulon, est revenu sur l'affaire de son joueur : "C'est difficile à défendre. On va en parler avec lui. On a un gamin de 26 ans, je ne suis pas là pour le détruire ni le favoriser. C'est une histoire compliquée", a indiqué le président, qui n'a pas encore décidé de son choix pour la sanction. "On va gérer cette fin d'année, déjà, on n'en est pas à le prolonger", a ajouté Boudjellal, sur les négociations pour la prolongation de son joueur.



"Quand tu es alcoolisé, tu es rarement brillant... Pour James je mets ça sur le compte de la détresse plus que de la bêtise. On s'est occupé de lui. Je sais qu'il a des choses à régler, mais ce n'est pas la cocaïne qui va le faire pour lui", a ajouté le patron du RCT. James O'Connor qui compte 44 sélections entre 2008 et 2013 avec les Wallabies arrive à la fin de son contrat avec Toulon au terme de cette saison.

De son côté, Williams, a été dès samedi mis à pied "de manière conservatoire" par le Racing 92, au sein duquel il devait passer dans l'encadrement à la fin de la saison.



NICOLAS PELLETIER