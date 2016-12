Boudjellal ne vend plus

Mourad Boudjellal renonce finalement à vendre le RC Toulon, dont il est propriétaire depuis 2006.

"J'ai décidé de ne pas donner suite au dossier de reprise du RCT", a déclaré Mourad Boudjellal qui avait pourtant signé un protocole d'accord avec le producteur de cinéma Gérard Barba. "J'ai pris la décision de rester ce week-end", a-t-il précisé. "Je vais essayer de continuer cette aventure, le dossier est clos et j'espère que les Toulonnais démontreront que j'ai eu raison", a-t-il ajouté.



Cette décision a un lien directe avec la récente élection de Bernard Laporte Fédération à la présidence de la Fédération française de rugby (FFR). L'ancien entraîneur du RCT aurait promis à son ancien employeur de faire bouger les lignes dans le monde de l'ovalie. "Le rugby va vivre des choses intéressantes avec Bernard. Il va faire quelque chose de très fort pour le rugby français, ça donne envie d'y participer".





Des socios, plutôt qu'un repreneur



"A la fin de la saison, je vais ouvrir le capital du club et de façon gratuite aux supporters et partenaires sous la forme de socios", a ajouté Boudjellal. "J'offre mes parts aux abonnés et partenaires, je ne lève pas de fonds. Je ne suis pas là pour faire une opération financière".