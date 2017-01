Bordeaux et Clermont se neutralisent

Bordeaux-Bègles et Clermont se quittés dos à dos (23-23) au terme d'une rencontre durant laquelle chaque équipe aura eu sa mi-temps, dimanche au Matmut Atlantique en clôture de la 17e journée de Top 14.



Au classement, les Auvergnats perdent leur place de leader au profit de La Rochelle, vainqueur samedi à Toulouse et qui les devance d'un point, mais ils creusent l'écart avec le troisième, Montpellier, battu à Castres et désormais à sept longueurs.