Bordeaux-Bègles se délocalise au Matmut Atlantique

Bordeaux-Bègles a annoncé dimanche trois délocalisations la saison prochaine au Matmut Atlantique contre Toulon, La Rochelle et Toulouse après l'officialisation du calendrier de Top 14.



L'UBB se produira dans l'enceinte de 42.000 places contre Toulon (7e journée), lors du derby contre La Rochelle (13e journée juste avant Noël) et contre Toulouse (19e journée).



Le premier match des hommes de Jacques Brunel se disputera le week-end du 26 août au stade Chaban-Delmas contre le champion de France Clermont, et s'annonce compliqué sans les internationaux retenus lors de la Tournée des Bleus en Afrique du Sud, qui ne reprendront la compétition que lors de la 2e journée.



