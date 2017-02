Bordeaux-Bègles bute sur Castres

Castres réalise un joli coup en vue de la qualification pour la phase finale en s'imposant logiquement sur le terrain de Bordeaux-Bègles (29-17), où rien ne va plus, dimanche, à l'occasion de la 18e journée du Top 14.





Les Tarnais, qui n'avaient inscrit que sept essais cette saison à l'extérieur, ont franchi trois fois la ligne girondine par Horacio Agulla (9), Anthony Jelonch (31) et Marc-Antoine Rallier (60) pour l'essai du break définitif après un contre de 70 mètres. Le CO occupe la 3e place après ce succès dominical en attendant la prestation de Montpellier dimanche contre Toulouse.



Pour l'UBB, qui enchaîne un septième match sans victoires, ça sent la fin des illusions en vue de la course aux barrages. Bordeaux-Bègles compte désormais sept points de retard sur le Top 6.