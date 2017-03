Bayonne surmotivé

Surmotivé par l'espoir d'un maintien, si la 13e place s'avère synonyme de maintien en cas de fusion du Racing 92 et du Stade Français, Bayonne bat l'UBB (24-20) lors de la 21e journée du Top 14. Les Bayonnais s'imposent grâce à deux essais de Jean Monribot et de Gabiriele Lovobalavu auxquels ont répondu Ole Avei et Ian Madigan pour l'UBB pour revenir provisoirement à un point du treizième Grenoble (27 points) qui reçoit Toulon dimanche. Grâce à son point de bonus défensif, l'UBB (7e), qui a appris cette semaine le départ de son manager Raphaël Ibanez à la fin de la saison, recolle elle provisoirement au Racing avec 45 points mais a manqué une bonne occasion de se replacer dans la course aux barrages après avoir rebondi le week-end dernier face à Grenoble.



Battu à domicile pour la première fois de la saison par Montpellier dimanche dernier, Clermont se relance dans la course à l'accession directe en demi-finale en étrillant Pau (65-13). Leur démonstration offensive face à Pau (65-13), ponctuée de neuf essais, permet aux Jaunards de compter 63 points, soit huit de plus que les Héraultais. La Section, invaincue depuis huit matches, marque elle un coup d'arrêt mais reste pour le moment quatrième.



Le leader, La Rochelle, n'a pas manqué l'occasion de conforter sa place en tête du classement, en dominant Brive (36-17), bonus offensif à la clef. Une huitième victoire consécutive qui maintient leur dauphin Clermont à huit longueurs et composte quasiment leur billet pour les demi-finales.



Résultats - 14e journée

samedi

Bayonne - Bordeaux-Bègles (bd) 24 - 20

Clermont (bo) - Pau 65 - 13

La Rochelle (bo) - Brive 36 - 17

dimanche

(12h30) Toulouse - Lyon

(17h00) Grenoble - Toulon



Reportés:

Castres - Stade Français

Montpellier - Racing 92