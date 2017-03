Ali Williams : la cocaïne lui coûte son rôle d’ambassadeur

Le joueur de rugby du Racing Metro 92, Ali Williams a été pris en flagrant délit. Le deuxième ligne néo-zélandais a été mis à pied par son club après avoir acheté de la cocaïne. Suite à cette histoire, son entraîneur, Laurent Travers a indiqué qu’il ne serait plus ambassadeur du club.

Ali Williams, passé par le RC Toulon ou encore les blues d'Auckland (Nouvelle-Zélande), s'est fait arrêter dans la nuit de vendredi à samedi du côté de la capitale en compagnie de James O'Connor, international australien. Les deux hommes étaient en possession de 2,4 grammes de cocaïne au moment de l'interpellation. Le joueur passera devant le tribunal pour « achat de stupéfiant ». Pour le moment, on ne connaît pas la date.



Après quelques jours de silence, Ali Williams, deuxième ligne du Racing Metro 92, s'est excusé mercredi en début de soirée sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Twitter. « J'ai commis une énorme erreur et j'en suis désolé. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber cette grande famille du rugby que j'aime tant. J'en assumerai les conséquences, merci pour votre soutien », a-t'il indiqué sur son compte.





Une nouvelle affaire extra-sportive qui touche le Racing



Le joueur de 35 ans avait été recruté fin 2015 par le club parisien dans le but d'assurer des fonctions de représentation ainsi que de conseil auprès d'un autre international, Dan Carter. Ce dernier a été l'objet de deux affaires polémiques dernièrement, celle dites « des corticoïdes » et une interpellation pour conduite en état d'ivresse. Cette nouvelle affaire extra-sportive tombe donc mal pour Laurent Travers !



Grégory Zerbone