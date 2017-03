19e journée : Clermont veut confirmer, Toulon doit gagner, Toulouse en danger

19ème journée de TOP 14 ce week-end avec 3 matchs importants. Castres reçoit le leader Clermont alors que Toulon qui doit absolument gagner jouera à Brive. De son côté Toulouse devra s'imposer face à la belle équipe de La Rochelle à la maison.

Les victoires à l'extérieur seront importantes lors de cette 19ème journée de TOP 14, les sept premiers du championnat joueront tous à l'extérieur.

Ce samedi Castres reçoit le leader Clermont pour l'ouverture de cette 19ème journée de TOP 14. Clermont qui cherchera absolument à l'emporter pour conserver sa place de leader. Un choc entre deux prétendants au titre final et deux équipes qui pratiquent du beau jeu dans ce championnat. Rémy Grosso, le nouvel ailier du CO, sera lui absent pour ce match, un accord entre les deux clubs interdit le joueur d'être présent sur le terrain contre son ancienne équipe. L'effectif de Clermont sera privé de six joueurs qui sont retenus en équipe de France alors que les joueurs de Christophe Urios, coach de Castres, seront tous présents pour le choc de demain. Coup d'envoi à 14h45.



Samedi soir, Toulon, cinquième du championnat, se déplace à Brive, le dixième. Le RCT veut sa revanche sur le match de septembre dernier, les Brivistes l'avaient emportés (21-25) à Mayol. Mike Ford qui est sous pression avec Toulon depuis son arrivée devrait être content du retour de son ouvreur François Trinh-Duc, absent depuis début novembre, ce dernier pourrait même rejoindre directement l'équipe de France à la suite du match face à Brive. Coup d'envoi de la rencontre 20h45.



C'est le choc de la journée de Dimanche, Toulouse reçoit La Rochelle, deuxième du championnat. Le choc entre deux équipes, le grand Toulouse avec un énorme palmarès face au petit club de La Rochelle, magnifique dauphin de Clermont, qui lutte pour obtenir son premier titre national. Le top 6 ne doit surtout pas enterrer Toulouse qui n'a que 4 petits points de moins que Toulon. Un match à ne surtout pas manquer quand on sait que La Rochelle est très performant à l'extérieur, victoire fin janvier face à Toulon (20-23). Coup d'envoi du match à 17h00.



NICOLAS PELLETIER







Le programme

Samedi

14h45 Castres - Clermont

18h30 Grenoble - Racing 92

18h30 Bayonne - Pau

20h45 Brive - Toulon

Dimanche

12h30 Lyon - Montpellier

17h00 Stade Français - Bordeaux-Bègles

17h00 Toulouse - La Rochelle