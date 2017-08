Western Force conteste son exclusion

La franchise australienne de Western Force dépose un recours pour contester sa mise à l'écart pour la prochaine saison du Super Rugby. La franchise australienne est victime de la réduction du nombre d'équipes composant le Super Rugby, championnat regroupant des franchises de l'hémisphère sud, à 15 formations à partir de l'année prochaine. L'accueil de formations argentines et japonaises en 2016 avait fait monter le nombre d'équipes à 18, mais cette dernière formule n'a pas convaincu, avec des classements jugés trop complexes et des affluences en baisse dans les stades.



Les deux franchises sud-africaines également exclues, les Cheetahs et les Southern Kings, ont, trouvé refuge dans la Ligue celtique, donnant naissance au premier championnat mêlant équipes européennes et des zones australes.



L'appel de la formation basée à Perth bloque les contrats des joueurs. La fédération australienne de rugby (ARU) ne peut ni licencier, ni relocaliser les joueurs de la Western Force avant le jugement.