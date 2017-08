Les Crusaders sacrés

Les Canterbury Crusaders ont remporté samedi un 8e titre en Super Rugby, le premier depuis 2008, en dominant les Lions, qui évoluaient pourtant à domicile, 25-17 à Johannesburg.

La franchise de Christchurch, qui renforce ainsi son statut d'équipe la plus titrée, a pris le large dès le premier quart d'heure et a bénéficié de l'exclusion du Sud-Africain Kwagga Smith juste avant la pause. Les Lions, battus l'an dernier par les Hurricanes à Wellington (20-3), s'inclinent pour la seconde année consécutive face à une formation néo-zélandaise. Menés tout le match, ils ont été proches de renverser la vapeur dans les dernières minutes avec deux essais signés Malcolm Marx (65e) et Corne Fournie (73e).





Les Lions perdent encore en finale



C'est une immense déception pour les Sud-Africains, autrefois la risée de cette compétition qui réunit les meilleures franchises de l'hémisphère sud (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Japon). L'ouvreur Elton Jantjies et ses coéquipiers voulaient offrir à Johan Hermann, l'entraîneur qui a tout changé et part dans le championnat d'Angleterre, à Gloucester, le meilleur cadeau de départ qui soit. Mais la marche était trop haute face à l'armada de Canterbury et notamment son pack, qui comptait six champions du monde Ali Blacks sur le terrain au coup d'envoi (Open Frank, Code Taylor, Joe Moody, Sam Whitelock, Matt Todd, Read).