Le Lions contre les Crusaders en finale

Les Lions de Johannesburg et les Crusaders de Christchurch s'affronteront samedi 5 août dans une finale inédite du Super Rugby après leurs succès samedi en demi-finales, respectivement contre les Wellington Hurricanes et les Waikato Chiefs.

Les deux équipes avaient terminé en tête de la saison régulière, avec seulement une défaite chacune au compteur, mais la franchise sud-africaine, plus prolifique, avait glané la première place, ce qui lui vaudra l'avantage du terrain en finale.



Vainqueurs renversants des Hurricanes en demi-finales (44-29 après avoir accusé un retard de 19 points), les Lions ont pris leur revanche dans un remake de la finale de l'an passé, et signent leur seconde finale consécutive, les deux seules de leur histoire.



Plus tôt samedi, à Christchurch, les Crusaders s'étaient débarrassés des Chiefs (27-13). La franchise la plus titrée de la compétition (7 sacres) sera en quête de sa première victoire depuis 2008.



Le Super Rugby n'a plus été remporté par une franchise sud-africaine depuis 2010.