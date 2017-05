Quesada arrive à Biarritz

Biarritz officialise l'arrivée comme directeur sportif la saison prochaine du manager argentin du Stade Français Gonzalo Quesada. "Cette arrivée correspond à la volonté du club de se renforcer et se munir d'éléments lui permettant d'atteindre son objectif de remontée", a expliqué dans un communiqué le club basque, actuellement 5e de Pro D2 et toujours en course pour accéder aux demi-finales d'accession à une journée de la fin de la saison.



Quesada, qui fêtera ses 43 ans mardi, était en fin de contrat avec le Stade Français qu'il avait mené au titre de champion de France en 2015.