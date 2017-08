Minute de silence dans les stades

Une minute de silence en hommages aux victimes des attentats de Barcelone et Cambrils sera respectée avant les matches de la première journée de Pro D2, de vendredi à dimanche, a indiqué vendredi la Ligue nationale de rugby (LNR).



La deuxième division reprend vendredi soir, une semaine avant le Top 14 et au lendemain des attentats qui ont fait 14 morts, selon un bilan provisoire, dans ces deux villes de Catalogne. La LNR suit en cela la Ligue de football professionnel (LFP), qui avait annoncé un peu plus tôt que tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 du week-end seraient précédés d'une minute de silence.