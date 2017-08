Rugby - News

Michael Hooper, nouveau capitaine des Wallabies

Le troisième ligne aile des NSW Waratahs, Michael Hooper, a été nommé mercredi capitaine de l'Australie en remplacement du pré-retraité Stephen Moore, dans la perspective du Mondial-2019 au Japon et, à plus court terme, du Four Nations qui débute le 19 août. Agé de 25 ans, Hooper, déjà vice-capitaine des Wallabies et sélectionné à 68 reprises sous le maillot australien, était favori pour reprendre le brassard à Stephen Moore, qui a annoncé la semaine dernière sa retraite internationale à la fin de l'année.