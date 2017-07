Rugby - Résultats

Les Lions tiennent les Blacks en échec

Après une victoire chacun, les Lions Britanniques et la Nouvelle-Zélande se sont séparés sur un match nul (151), samedi à Auckland, pour le troisième test-match. Les All-Blacks ne sont plus invincibles !

La Nouvelle-Zélande et les Lions britanniques et irlandais ont fait match nul 15-15 lors du troisième et dernier test de leur série samedi à Auckland et se quittent sans vainqueur final, après avoir emporté chacun un match auparavant. C'est la deuxième fois seulement que les Lions terminent une série à égalité, après celle de 1955 en Afrique du Sud.